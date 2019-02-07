شكرا لقرائتكم القاهرة تؤكد التزامها معايير الأمن والأمان النوويين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 10:38

أكدت القاهرة اهتمامها والتزامها الكامل بمعايير الأمن والأمان النوويين لكافة محطات الطاقة النووية التي سيتم إنشاؤها، وذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكويا أمانو.



وتناول الاجتماع مجالات التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً في ما يتعلق ببناء مصر لمحطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء وتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة الكهربائية، حيث حرص أمانو على تأكيد دعم الوكالة الكامل لمصر في هذا الشأن.

وأكد نائب وزير الخارجية اهتمام مصر والتزامها الكامل بمعايير الأمن والأمان النوويين لكافة محطات الطاقة النووية التي سيتم إنشاؤها، مشيداً بالتعاون مع الوكالة في مجال التطبيقات النووية والأمن النووي والطاقة النووية، والتطلع إلى دعم الوكالة لجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وأيضاً التعاون مع الوكالة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المصرية بما يمكنهم من اكتساب المزيد من الخبرات العلمية والفنية.

وأعرب أمانو عن تقدير الوكالة لما تقوم به مصر من جهد ملموس لدعم أنشطة الوكالة والاستفادة من الخبرات المتعددة في مجال نقل التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، وتدريب الكوادر البشرية في العديد من الدول النامية، موضحاً أن مصر تعد من الدول المرشحة لاستضافة مؤتمر الطاقة النووية الذي سيعقد عام 2021.