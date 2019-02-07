شكرا لقرائتكم الحريري اتصل بشيخ الأزهر: خطابكم نبيل وبناء جعجع لقيادة الإمارات: بحاجة لهذه الصفحة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 22:08

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم، اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر أحمد الطيب، هنأه خلاله على "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقعها مع البابا فرنسيس لمناسبة زيارة البابا التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



واعتبر الحريري أن "قيادة الإمارات العربية المتحدة كتبت صفحة مشرقة في التاريخ بتنظيمها للزيارة وللقاء الأخوة الإنسانية"، مسجلا إعجابه "باحتضان الشعب العربي الإماراتي لهما".

وأشاد خلال الاتصال بالخطاب الذي ألقاه الطيب وما تضمنه "من كلام نبيل وبناء، وبدعوته مسيحيي المنطقة العربية الى اعتبار أنفسهم جزءا من هذا الشرق، والكف عن اعتبار أنفسهم أقليات".

وثمن الحريري زيارة البابا لدولة الإمارات "تعبيرا عن حتمية التلاقي بين ابناء الديانتين في أي بلد او منطقة كانوا، ترجمة لقيمة العيش المشترك في عالم اليوم".

وخلال الاتصال، التقى رأي الحريري وشيخ الأزهر على ان "لبنان كان ولا يزال المساحة المعروفة في هذا الشرق ككيان حي لهذا العيش المشترك وللاعتدال واحترام المعتقدات". وتمنى أن " تنتصر هذه القيم في مستقبل هذا الشرق والإنسانية عموما، بجهود جميع المخلصين".

الأمين: الإمارات دولة التسامح الإنساني

واعتبر عضو مجلس "حكماء المسلمين" العلامة السيد علي الأمين، بعد عودته إلى بيروت من أبو ظبي، أن "لقاء الأخوة الإنسانية" الذي إنعقد على أرض الإمارات، "دولة التسامح الإنساني والتعايش السلمي بين أتباع الديانات والثقافات، لقاء تاريخي يعزز الروابط الإنسانية ويعمل على نبذ ثقافة التعصب والعنف والكراهية من خلال نشره وتجسيده للقيم الروحية الداعية إلى السلم العالمي والحوار والأخوة بين جميع بني البشر". وقال: "لقد كان في "لقاءالأخوة الإنسانية" و"وثيقة الأخوة الإنسانية" الصادرة عنه، دلالة كبرى على سمو الإنسان بسعيه عبر الحوار، إلى التلاقي والتفاهم مع شركائه في الوجود الإنساني".

ووجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "تحية من القلب للقيادة الإماراتية على الحدث التاريخي الذي شهدناه في دولة الإمارات في الايام الثلاثة الماضية". وقال في بيان اليوم: "ان كل شعوب المنطقة مسلمين ومسيحيين مدينون بالشكر العميق للقيادة والشعب الإماراتي على استضافتهم هذا الحدث العظيم، فالمسلمون مدينون للامارات بالشكر لأنها اظهرت الوجه الحقيقي للإسلام، والمسيحيون مدينون لها بالشكر لأن القيادة الاماراتية أكدت المؤكد وهو ان المسيحيين يشكلون جزءا لا يتجزأ من حاضر هذه المنطقة وتاريخها ومستقبلها".

أضاف: "الشكر الأكبر إلى قداسة البابا، بابا المبادرات الجريئة، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على مشاركته في هذا الحدث واعتداله وبصيرته. ان قداسة البابا والإمام الأكبر افتتحا فصلا جديدا من تاريخ ليس ابناء المنطقة فحسب، بل من تاريخ البشرية جمعاء.

كنا جميعا بأمس الحاجة إلى هذه الصفحة البيضاء بعد مجموع الصفحات السود التي كتبها بعض ابناء المنطقة زورا وبهتانا في السنوات الاخيرة".

جعجع التقى ريتشارد ورامبلنغ

وإلتقى جعجع، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، في حضور مستشار رئيس الحزب لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الدكتور ايلي الهندي. وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية.

كما التقى السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ وجرى بحث في آخر التطورات السياسية بعد تأليف الحكومة.