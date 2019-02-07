دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ساعة Galaxy تأتي بحجم أكبر في الشاشة مع قدرة أقل للبطارية ظهر على التقنية بلا حدود.

أحدث التسريبات المصورة الحية لساعة سامسونج القادمة Galaxy، حيث تظهر الساعة الذكية في صور حية مع تفاصيل جديدة عن مواصفات ساعة Galaxy Watch Active.

تقدم شركة سامسونج الإصدار القادم من ساعات Galaxy بتصميم يرتكز بشكل رئيسي على تعقب صحة المستخدم واللياقة البدنية، لذا من المتوقع أن تنطلق بتسعير جيد للأسواق.

وفي تسريبات جديدة من مطوري XDA اليوم كشف عن بعض مواصفات الساعة الذكية، حيث تأتي ساعة Galaxy Watch Active ببعض الإختلافات عن ساعة Gear Sport التي قدمت في عام 2017، حيث من المتوقع أن يضم الإصدار الجديد رقاقة Exynos 9110 لتحسين آداء الساعة الذكية، وهي الرقاقة ذاتها المستخدمة في ساعة Galaxy المميزة.

كما تأتي ساعة Galaxy Watch Active بحجم 1.3 إنش في الشاشة، وجودة عرض 360 في 360 بيكسل، وهو حجم أكبر مما قدمت سامسونج في الإصدار السابق Gear Sport التي جاءت بحجم 1.2 إنش في الشاشة.

أيضاً أشار مطوري XDA أن ساعة Galaxy Watch Active القادمة تأتي بقدرة بطارية 230 mAh، وهي قدرة أقل للبطارية مما جاء به الإصدار السابق حيث تميزت ساعة Gear Sport بقدرة 300 mAh في البطارية.

ساعة Galaxy Watch Active تأتي أيضاً بمعايير البلوتوث 4.2، كما تدعم تقنية NFC، وLTE، ومساعد Bixby، كما تضم شاشة لرصد معدل ضربات القلب، مع تعقب لصحة المستخدم، وتأتي أيضاً بتقنية GPS مدمجة في الساعة، مع نظام تشغيل Tizen 4.0.

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هذا الموضوع ساعة Galaxy تأتي بحجم أكبر في الشاشة مع قدرة أقل للبطارية ظهر على التقنية بلا حدود.