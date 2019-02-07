دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيسبوك ستوضح فيما إذا كان صاحب الإعلان استهدف المستخدم بناء على بيانات مخزنة لديه

كلنا نعلم ما حصل من فضائح لشركة فيسبوك بسبب بيعها بيانات المستخدمين أو السماح للشركات بالوصول للمعلومات الشخصية لهم عبر تطبيقات الطرف الثالث واستخدامها في الإعلانات، أو حتى بناءً على معلومات يتم بيعها بين الشركات الأخرى واستخدامها على الشبكة، وهو الأمر الذي تحاول الشركة تخطيه بشكل جدي بشكل خاص منذ بداية العام الماضي لما سببه من مشاكل.

الآن بحسب موقع TechCrunch، ستقوم فيسبوك بتوضيح كل هذه الأمور بطريقة مختلفة للمستخدمين الذين يواجهون الإعلانات، حيث أنها ستقوم بإظهار فيما إذا كان صاحب الإعلان استهدف المستخدم بناءً على بيانات سابقة لديه قام برفعها لإيصال الإعلانات للبعض من عدمه.

وسيتمكن المستخدم ابتداءً من 28 فبراير الحالي من معرفة إذا كان صاحب الإعلان لديه المعلومات من خلال الضغط على “لماذا أشاهد هذا الإعلان؟” ومن ثم ستظهر معلومات حول الشخص أو الشركة التي قامت برفع البيانات لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.

تعتبر هذه الخطوة مثالية جدًا بالنسبة للجمهور، لأن المستخدم سيعرف من يحاول استخدام بياناته بطريقة غير شرعية، لأن هناك ملايين المواقع التي يسجل لديها الناس دون علمهم بأنها تتاجر ببياناتهم من الباب الخلفي.

التدوينة فيسبوك ستوضح فيما إذا كان صاحب الإعلان استهدف المستخدم بناء على بيانات مخزنة لديه ظهرت أولاً على عالم التقنية.