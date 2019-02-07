إثيوبيا تشهد اتفاق مصر وجيبوتي على إنشاء مشروع عملاق

وقال المتحدث الرسمي باسم وزرة الخارجية احمد حافظ في بيان: "الوزير المصري سامح شكري بحث مع نظيره الجيبوتي محمود على يوسف مشروع إقامة منطقة حرة لوجيستية مصرية في جيبوتي، والتي تهدف إلى إنعاش اقتصاديات دول منطقة القرن الأفريقي، وجذب الاستثمارات المصرية لجيبوتي، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة".

وأكد الوزيران "أهمية استقرار المنطقة، وتحقيق التكامل فيها من خلال الدفع ببرامج التعاون لتنميتها، كما تم مناقشة الأوضاع في كل من اليمن والصومال، فضلا عن أمن البحر الأحمر والدور القيادي للدول المشاطئة في هذا الصدد".

والتقى الوزيران في إثيوبيا على هامش مشاركتهما في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يذكر أن السلطات الجيبوتية قررت، العام الماضي، منح مصر قطعة أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع تمهيداً لإقامة منطقة لوجستية، تمكن القاهرة تصدير المنتج المصري للعديد من الدول الأفريقية.

وتعد جيبوتي مدخل رئيسي للعديد من دول القارة الأفريقية.