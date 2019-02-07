الشرطة السودانية تفرق مئات المتظاهرين وسط الخرطوم

الخرطوم / الخليج 365

أطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوات تجمع المهنيين و3 تحالفات معارضة.

وأفاد شهود عيان الخليج 365 أن مئات المتظاهرين تجمعوا في أكثر من منطقة "بالسوق العربي وشارع الحرية"، وسط العاصمة، ورددوا هتافات تطالب بسقوط النظام.

وأضاف الشهود أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على تفريق المتظاهرين بكثافة صوب المحتجين الذين انتشروا في شوارع الخرطوم.

وتابع أن "شوارع الخرطوم الآن تشهد حالات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة والقوات الأمنية".

والأربعاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين (نقابي غير حكومي) و3 تحالفات معارضة بالسودان، إلى انطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدد من المدن، بينها الخرطوم، صوب القصر الرئاسي، الخميس، في ما سمي مواكب "ضحايا التعذيب والاعتقال".

ومنذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.