التجارة: استدعاء 1207 سيارات وتحذير من قيادتها حال ظهور إشارة ABS

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1207 مركبات من نوع نيسان «ماكسيما» موديل (2016-2017) بسبب وجود خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل ABS قد يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل ما يزيد احتمالية حدوث التماس كهربائي وخطر نشوب حريق.

ودعت التجارة الملاك من التحقق من شمول المركبة من خلال الموقع recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

كما نصحت التجارة بعدم قيادة المركبة في حال استمرار ظهور الإشارة التحذيرية ABS لأكثر من 10 ثوانٍ بعد تشغيل المركبة.