مصادر ميدانية تكشف تفاصيل الاشتباكات بحقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا

وقالت المصادر إن الاشتباكات التي اندلعت في حقل الشرارة بالجنوب الليبي، اليوم 7 فبراير/شباط، جاءت إثر تصوير للكتيبة 177 في أحد الحقول بمنطقة الشرارة، وقولها بأن حقل الشرارة أصبح تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، خاصة أن الكتيبة كانت مهمتها حفظ السلام بين قبائل التبو والطوارق، وأنها انحرفت عن مهمتها بهذا الإجراء، ما أدى إلى الاشتباكات.

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من ناحيته قال سالم أبو خزام أحد أبناء الجنوب الليبي، إن جميع القبائل في الجنوب الليبي تقف مع القوات المسلحة الليبية، وأن من يقفون ضد الجيش هم مجموعات خارجة عن القانون.

وأوضح أن حقل الشرارة من أهم المناطق في الجنوب، وأن الاشتباكات تدور بين الكتيبة 177، وبعض الخارجين عن القانون والعصابات التشادية.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أنه لم تصل أي قوات تابعة لحكومة الوفاق حتى الآن إلى الجنوب، وأنه لا توجد أي اشتباكات بين قوات الجيش الليبي في الشرق وقوات الجيش في حكومة الوفاق.

سبب اندلاع الاشتباكات

من ناحيته أكد عبد السلام يونس أحد قيادات الجنوب الليبي، أن سبب الاشتباكات يعود لما أقدمت عليه الكتيبة 177، والتي قالت أن منطقة حقل الشرارة أصبحت تابعة للقوات المسلحة، وهو ما دفع أبناء قبيلة الطواق والتبو لشن الحرب على الكتيبة، باعتبارها أنها كانت محايدة لحفظ السلام بين القبيلتين، وأن ما فعلته يخالف مهمتها الأساسية.

وتابع أن أهالي "أوباري" يعتزمون طرد الكتيبة من المنطقة الآن، خاصة أن حقل الشرارة النفطي يقع تحت حماية وتأمين كتيبة أخرى تابعة للمجلس الرئاسي الليبي.

وأشار إلى أن الجميع كان يرحب بعمليات الجيش الليبي وتقدمه، إلا أن بعض التجاوزات التي خلقت حالة من التذمر لدى الأهالي.

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من ناحيته قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، إن جميع القبائل تقف مع قوات الجيش الليبي، وأن القيادات تدعوا أبناء المؤسسة العسكرية بالالتزام بالتواجد في معسكراتهم.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الأزمة في الجنوب أن الخارجين عن القانون هناك لا يريدون إقامة الدولة والقانون والنظام، خاصة أن معظم العصبات تستفيد من الظروف غير المستقرة هناك.

تكليف علي كنه

قبل ساعات من يوم الخميس أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، القرار رقم 15 لسنة 2019، بتعين الفريق ركن علي سليمان كنه، آمرا لمنطقة سبها العسكرية، ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره.

يذكر أن الفريق "كنه" تقلد عدد ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮية في السابق، وينتمي لقبيلة الطوارق، ومن ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1947 بقرية ﺗﻘﺮﻃﻴﻦ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﻋﺘﺒﻪ في مدينة مرزق.

ويرى مراقبون أن التكليف الجديد قد يدفع إلى اشتباكات أكبر بين القوات التابعة لحكومة الوفاق، وقوات الجيش الليبي المتمركز في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر.

إحباط إنشاء دويلة

في إطار عمليات القوات الجيش الليبي في الجنوب، اتهم الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، قطر وبعض الدول الأخرى بالعمل على زعزعة الاستقرار في الجنوب الليبي، وإنزال أسلحة لدعم الإرهابيين في تلك المنطقة الاستراتيجية.

وأعلن المسماري، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إحباط مخطط لإنشاء دويلة متطرفة جنوب البلاد لنقل المسلحين إليها من سوريا والعراق.