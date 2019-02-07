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© AP Photo / Bilal Hussein
كما أشارت الوكالة إلى أن إسرائيل تابعت حفر الخنادق وتركيب المكعبات الإسمنتية لاستكمال بناء هذا الجدار في المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا بوجود قوات من الجيش الإسرائيلي تقوم بتأمين الحماية للأعمال من الجانب الإسرائيلي.
أما الجانب اللبناني فيقتصر عمله بالمقابل على انتشار كثيف ودوريات مؤللة مشتركة بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام "اليونيفيل".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تستأنف عملية دعم الجدار الفاصل مع الحدود اللبنانية بالحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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