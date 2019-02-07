إسرائيل تستأنف عملية دعم الجدار الفاصل مع الحدود اللبنانية بالحديد

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وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مراسلها في الجنوب اللبناني، أن إسرائيل استأنفت أعمالها على الحدود لدعم الجدار الفاصل بين لبنان وإسرائيل من خلال تركيب أعمدة حديدية طويلة وأسلاك شائكة في الجزء العلوي من الجدار الفاصل في منطقة العديسة الجنوبية وصولا إلى بوابة فاطمة في كفركلا.

كما أشارت الوكالة إلى أن إسرائيل تابعت حفر الخنادق وتركيب المكعبات الإسمنتية لاستكمال بناء هذا الجدار في المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا بوجود قوات من الجيش الإسرائيلي تقوم بتأمين الحماية للأعمال من الجانب الإسرائيلي.

أما الجانب اللبناني فيقتصر عمله بالمقابل على انتشار كثيف ودوريات مؤللة مشتركة بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام "اليونيفيل".