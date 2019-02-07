بالأرقام... أبرز صفقات قطر في ظل الحصار الخليجي

نشاطات الخطوط الجوية القطرية

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، خلال فعاليات قمة كابا في الدوحة، بأن الخطوط القطرية ستقوم باستبدال طائرتها كل خمس سنوات، على الرغم من حصار النقل من قبل الدول المجاورة.

وأضاف الباكر: "نجحت الخطوط الجوية القطرية في التغلب على العواقب الناجمة عن حظر الطيران فوق أراضي الدول المجاورة، لم يتم تقليص عدد موظفي الشركة والبالغ عددهم 46 ألفًا. وقمنا بفتح 25 وجهة جديدة ، ويبلغ عدد الطائرات الخطوط القطرية 230 حديثة.

وفي وقت أعلنت الخطوط الجوية القطرية ومسؤولون أوروبيون، أنهم اختتموا محادثات حول اتفاقية "تاريخية" ستسمح للمزيد من شركات الطيران الأوروبية بتشغيل خدمات من وإلى الدوحة.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية "نتمنى لهذه الاتفاقية أن تساهم في تشجيع الشركات الأخرى وأسواق الطيران المهمة على توحيد الجهود لإنجاز نظام طيران عالمي محرر من القيود للأجيال القادمة".

من جهته، أكد المدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية هنريك هولولي أن الجانبين وجدا "أرضية مشتركة للتفاهم".

تطوير القطاع السياحي

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر "ضمن حرصنا لتعزيز السياحة، أعلنت دولة قطر مؤخراً تشكيل المجلس الوطني للسياحة، الذي يضم قادة من القطاع الحكومي والقطاع السياحي لتطوير رؤى واستراتيجيات طويلة الأمد من شأنها جعل دولة قطر وجهة عالمية للسياحة".

وأشار الباكر خلال على أهمية تشكيل المجلس الوطني للسياحة، والدور الذي سيقوم به المجلس من حيث تطوير استراتيجيات لجعل الدوحة ودولة قطر وجهة عالمية للسياحة والمؤتمرات.

وأشار الباكر إلى أن بعد شهرين من بدء الحصار أي في شهر أغسطس لعام 2017 أي، أعلنت دولة قطر إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى دولة قطر".

صفقات شركة قطر للبترول

أعلنت "قطر للبترول"، اليوم الخميس، عن اكتشاف حقل مهم للغاز والمكثفات البترولية على الساحل الجنوبي لجمهورية جنوب أفريقيا؛ وذلك بالتعاون مع شركائها، وعلى رأسهم "توتال" الفرنسية.

وقالت الشركة، في بيان عبر حسابها الإلكتروني، "اكتشاف هام للغاز الطبيعي والمكثفات في حقل برولبادا الواقع في المنطقة الاستكشافية رقم (11بي12 بي/بي) في حوض أوتينيكوا الترسيبي، ﻋﻟﯽ ﺑﻌد 175 كيلوﻣﺗرا قبالة اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻟﺟﻧوب أﻓريقيا".

وتتولى "توتال" عمليات الاستكشاف، حيث تشارك في المشروع بنسبة 45 بالمئة، بينما تستحوذ "قطر للبترول" على 25 بالمئة، وشركة "سي ان آر"الكندية على 20 بالمئة؛ فيما تملك شركة "مين ستريت" 10 بالمئة من أسهم المشروع.

صفقة طائرات "رافال" الفرنسية

تسلمت قطر، أمس الأربعاء، أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية، وذلك تنفيذا لصفقة مع شركة "داسو" الفرنسية لصناعة الطائرات.

وذكرت صحيفة "كويت نيوز" أن الدوحة كانت قد اشترت بموجب الصفقة 36 طائرة مماثلة، وأقيم حفل التسليم في ميرينياك حيث يتم تصنيع هذه المقاتلات.

ونشر الحساب الرسمي لشركة "داسو" عبر "تويتر"، صورة علق عليها "اليوم تسليم الدفعة الأولى من "رافال" إلى قطر، مع تسليم رافال لقطر، يتم كتابة صفحة جديدة في تاريخنا المشترك".

الجانب الرياضي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قطر قفزت 38 مرتبة في التصنيف الدولي لمنتخبات كرة القدم، وذلك بعد إحرازها بطولة كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات.

جاء ذلك ضمن التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي شهد قفزة كبيرة للمنتخب القطري الذي حقق لقب بطولة أمم آسيا الأخيرة التي اٌقيمت بالإمارات.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.