الجيش الإسرائيلي يفرج عن شخص تسلل عبر الحدود مع لبنان

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القدس — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، في بيان له "اعتقلت قوات جيش الدفاع أمس الأول مشتبه فيه تسلل من لبنان إلى إسرائيل، لقد تم اعتقال المشتبه فيه بالقرب من نقطة التسلل وبعد تحقيق قوات الأمن تم إعادته إلى لبنان".
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إلى ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية موقعا جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من داخل القطاع سقطت في منطقة مفتوحة بمدينة إشكول الإسرائيلية، دون أن يبلغ عن إصابات في الحادثتين.
وقال أدرعي في بيان له: "قصفت دبابة موقعا تابعا لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".
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