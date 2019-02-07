العراق.. انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب

بغداد /نازا محمد / الخليج 365

انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة بغداد فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الـ 46 تحت شعار "كتاب واحد أكثر من حياة" والذي يستمر حتى ١٨ شباط / فبراير الحالي.

وحضر حفل الافتتاح رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الثقافة عبد الأمير الحمداني وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات الثقافية والاجتماعية.

وقال رئيس اتحاد الناشرين، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، عبد الوهاب الراضي للأناضول، "المعرض يضم قرابة ٧٠٠ دار مشاركة من ٢٣ دولة عربية واجنبية من ضمنها العراق ومصر وسوريا ولبنان والأردن وليبيا والإمارات والسعودية وإيران وقطر وتونس والجزائر والهند وبريطانيا".

وأشار أن "المعرض افتتح بحضور مجموعة كبيرة من المثقفين والكتاب والأكاديميين من داخل وخارج العراق".

واضاف الراضي، "سيكون هناك برنامج ثقافي على مدى أيام المعرض وتغطى فيه كثير من الفعاليات الثقافية والعلمية".

ويعد معرض بغداد للكتاب من الفعاليات السنوية، التي تجري في العاصمة بغداد منذ عام 1978 ولغاية الآن.