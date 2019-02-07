لهذا السبب.. قدم لطفلك #البيض في عمر مبكر

صحيفة الخليج الالكترونية

عند تقديم بعض الأطعمة للرضيع مثل البيض وزبدة الفول السوداني يساعد ذلك على الوقاية من الحساسية تجاه هذه المأكولات. وقد حثّت دراسات حديثة على هذا التوجه على خلاف التوصيات القديمة التي كانت توجه بتأخير تقديم البيض.

وتنصح التوصيات الصحية الحديثة بتقديم صفار البيض للطفل مع بداية تناوله للأطعمة الصلبة، أما إذا كان لدى العائلة تاريخ مع الحساسية ضد البيض فالأفضل تأخير تقديمه حتى يبلغ الصغير 12 شهراً.

كذلك أظهرت دراسة نُشرت في مجلة “جاما” الطبية أن تقديم كميات قليلة أو معتدلة من زبدة الفول السوداني للطفل في عمر مبكر يمنع تطوّر الحساسية لديه تجاه هذا الطعام.

وينطبق الأمر نفسه على الأسماك، التي تعتبر من أهم مصادر دهون أوميغا3 اللازمة لصحة القلب والدماغ.

لكن لم تظهر التجارب أن تقديم الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين (القمح) للطفل يساعد على وقايته من حساسية الغلوتين.