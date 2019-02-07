تركيا تقرر التخلي عن ذراعها في العالم العربي والبداية ترحيل محمد عبدالحفيظ

يرى مراقبون ومحللون سياسيون ان ترحيل السلطات التركية للشاب الإخواني، محمد عبدالحفيظ حسين، المحكوم إعدام لإغتياله النائب العام المصري، هو بداية قرار حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان التخلي عن جماعة الإخوان، ذراعها فى العالم العربي .

لكن السؤال "ما مقابل إنقلاب تركيا على ذراعها في الوطن العربي؟! هل هناك البديل؟!" هكذا يقول المراقبون .

وعموماً لم يكن غريبًا أن يبيع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عناصر جماعة الإخوان، بعد ٦ سنوات من التحالف بينهما، والذي أظهر ترحيل محمد الحفيظ مدى هشاشته وعدم تماسكه وأن فى داخله تكمن جميع عوامل الضعف والهشاشة.

ويؤكد خبراء، منهم باحثون بمعهد كارينجى الأمريكي، إن هناك علاقات وظيفية محكومة لجيوبوليتك أردوغان، وما يعتريها من تقلّب فى المصالح السياسية والأولويات.

ويرى محللون أن ترحيل «حسين» يكشف عن حقيقة علاقة أردوغان بالإخوان، معتبرين أن أردوغان استخدم الإخوان، طويلًا، كجزء تعبوى وترويجى لمشروعه فى الإسلام السياسي، والإخوان كانوا دومًا يعرفون ذلك ويحاولون تقاسم الأهداف والوسائل.

وتعود علاقة أردوغان مع إخوان «مصر» إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما التقى الناطق باسمهم كمال الهلباوى فى غير مناسبة، أيامها كان أردوغان مستشارًا لنجم الدين أربكان الذى أسس وتنقل بين عدة أحزاب ذات مرجعية دينية، آخرها حزب النهضة (١٩٩٧)، وتحدّث فيه عن حلمه بتشكيل حلف ناتو إسلامي.

ويرى المراقبون أن يأتى ترحيل عبدالحفيظ إلى القاهرة ليواجه حكم الإعدام، يضعنا أمام العديد من السيناريوهات والإستراتيجيات الجديدة لأردوغان في المنطقة، خاصة بعد إعترافه أن لديه شبكة علاقات مع النظام السوري، وترجع مرجعيتها إلى اتفاقية أضنة.

وتصف تقارير إعلامية، العلاقة متعددة الطبقات بين أردوغان والتنظيم العالمى للإخوان بـ«العلاقة المافيوية» نسبة إلى عصابات المافيا، التى تجمع طرفين لكلّ منهما دوره ووظيفته وبرامجه، لكن تجمعهما معًا أفكار الإسلام السياسى التى تعد «ورقة سوليفان» لإخفاء بضاعتهما الفاسدة!

وبحسب تقارير إعلامية، من المحتمل أن تشهد المرحلة المقبلة مفاجآت من قبل الرئيس التركى ضد جماعة الإخوان، فى محاولة منه لغسل يديه من دعم للإرهابيين فى بلاده.

وأعلن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن محمد عبدالحفيظ حسين، رُحِّل بالفعل إلى بلاده، بعد أن قدم من مقديشو بتأشيرة غير مناسبة، ولم يطلب اللجوء السياسي.

ودفع هذا القرار التي تزامن مع تحركات لقيادات إخوانية من أجل منع ترحيله، بالجماعة إلى إعادة التفكير بمصيرهم في تركيا التي إحتضنتهم لسنوات عديدة .

وتراشق أعضاء من الإخوان، الاتهامات بخيانة زملاء لهم فى التنظيم لأنهم علموا بالأمر فى حينه، ولم يتصرفوا كما يُفترض، وردا على اتهامات بهذه القسوة، خرج من بين الإخوان من يقول إن محمد حسين لم يعد عضوًا فى تنظيم الإخوان، لأنه التحق بتنظيم داعش.

ويتوقع مراقبون أن الموقف التركى الحالى تجاه جماعة الإخوان الإرهابية ما هو إلا محاولة من أردوغان لتنظيف فوضاه قبيل المعركة الرئاسية المقبلة، وستشهد المرحلة المقبلة تغييرات واسعة فى الموقف التركى تجاه الجماعة، قد تؤدى إلى ترحيل كل القيادات الصادر ضدها أحكام فى مصر، وهو ما يثير هلعًا ورعبًا داخل صفوف الإرهابية فى تركيا.