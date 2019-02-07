شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ يطردك من «واتس آب» نهائيًّا.. حظر 2 مليون حساب شهريًّا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن تطبيق واتس آب عن الإجراءات التي يتخذها لمواجهة الأخبار المزيفة، ومنع البريد المزعج باستخدام نظام التعلم الآلي، والذي مكنه من حظر نحو 2 مليون حساب شهرياً.

وأوضحت الشركة أن نظام التعلم الآلي في واتس آب متقدم للغاية بحيث يمكنه الآن حظر 20٪ من الحسابات المثيرة للمشاكل في وقت التسجيل، وبالتالي إزالة أي نوع من الرسائل غير المرغوب فيها أو التضليل.

ولكن ليس فقط نظام التعلم الآلي المتقدم القادر على حظر الحسابات المشبوهة، حيث يدعى واتس آب أن 25٪ من 2 مليون حساب يجري حظره كل شهر بواسطة البشر.

علاوة على ذلك، تمكنت الشركة حتى من تحديد طرق جديدة يستغلها مستخدمي واتس آب لإساءة استخدام النظام الأساسي، مثل القدرة على تشغيل حسابات متعددة على نفس الكمبيوتر، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لإرسال البريد المزعج أو الأخبار المزورة.