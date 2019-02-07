انت الان تتابع فلسطين تجدد رسائلها لأمريكا: لا سلام دون القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن أي خطة سلام لن يكتب لها النجاح بغياب الجانب الفلسطيني، سواء عرضت في «وارسو» أو أي مكان آخر، إذ نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن أبو ردينة قوله في تعقيبه على تقارير صحفية حول نية الإدارة الأمريكية الكشف عن ملامح ما يسمى صفقة القرن، أن استمرار الجولات السياحية والعبثية والتواصل مع أطراف متعددة سواء أوروبية أو عربية لن يغير من حقيقة أنه لا سلام دون دولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد متحدث الرئاسة، أن رسالة القمة العربية الأخيرة في السعودية، وقرارات الشرعية الدولية، وترؤس دولة فلسطين لمجموعة 77+ الصين، هو الرد على كل المحاولات الفاشلة لتجاوز الشعب الفلسطيني وقيادته، وقرارات المجتمع الدولي بأسره. وشدد أبو ردينة على أن السياسات الفاشلة التي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية