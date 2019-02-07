تحالف "نيسان رينو ميتسوبيشي" يستعد لتطوير تاكسي ذاتي القيادة

يستعد تحالف "نيسان رينو ميتسوبيشي" لخوض تعاون مع شركة "وايمو" التابعة لمجموعة "ألفابت" الأمريكية، المجموعة الأم لجوجل، لتطوير تاكسي ذاتي القيادة وخدمات أخرى تخص السيارات المسيرة، وفقا للعين الإخبارية.

وكشفت وكالة أنباء "نيكي آسيان" اليابانية أن الشركات حاليا في المرحلة الأخيرة من المحادثات، وتخطط للكشف عن تعاونها خلال شهور قليلة هذا الربيع، مع سعي الشركات العالمية للتعاون في هذا المجال بشكل خاص، للتكاليف المالية المرتفعة التي تصاحب عمليات التطوير والاختبار.

وأشارت الوكالة إلى أن الشركاء المستقبليين سيتعاونون في مجموعة واسعة من المجالات، فيما يعرف بـ"التنقل كخدمة"، وهو التحول العالمي من فكرة امتلاك مركبة إلى خدمات النقل العامة والخاصة.

وأضافت الوكالة أن أحد الأفكار التي يتم مناقشته بشكل مبدئي هو تطوير مشترك لتاكسي ذاتي القيادة باستخدام سيارات نيسان، وكذلك نظام يتعامل مع حجز المركبات ودفع تكلفة النقل.

جدير بالذكر أن "وايمو" أطلقت خدمة تاكسي ذاتي القيادة محدودة في منطقة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية في أواخر 2018، وهو ما يضعها في المقدمة عالمياً فيما يخص تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

ويقدم التعاون بين وايمو وتحالف نيسان رينو ميتسوبيشي، الذي يحظى بحضور قوي في سوق السيارات الكهربائية، فرصة للشركاء بأن يكونوا في الجبهة عند تأسيس معايير الجيل القادم من المركبات، خاصة أن جوجل ستساعد التحالف في إطلاق تلك التكنولوجيا في المزيد من الأسواق.