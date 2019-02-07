5 طرق لتفادي مخاطر وفاة الجنين

تحدث 50% من حالات ولادة الجنين ميتا أو ما يسمى بـ"الإملاص" بشكل غير متوقع ولا يوجد لها سبب واضح. ولكن في ثلث الحالات، تعود أوجه القصور إلى جودة الرعاية أثناء الحمل والولادة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن وزارتي الصحة البريطانية والأسترالية 5 طرق يمكن للنساء الحوامل اتباعها للحد من هذا الخطر، نوضحها لكم كما يلي، وفقا للعين الإخبارية.

5 طرق لتجنب حدوث الإملاص (وفاة الجنين)

١- النوم على جانبك في الثلث الأخير

وضع النوم الذي تلجأ إليه الحامل يعتبر عامل خطر لهذه المشكلة. والنساء اللاتي ينمن على ظهرهن بعد ٢٨ أسبوعا من الحمل يزداد لديهن الخطر بنسبة ثلاثة أضعاف تقريبا. ويجب أن تنام الحامل بعد ٢٨ أسبوعًا على جانبها على الرغم من عدم علم جميع النساء بهذه النصيحة.

2- اطلبي المساعدة في حالة نقص حركات الجنين

يجب على النساء اللائي يعانين من حركة الجنين المتقلّبة أو المتغيّرة الاتصال فوراً بالطبيب، لأن هذه علامة على المشاكل المحتملة مع الجنين، بما في ذلك ضعف النمو والإعاقة والولادة ميتا.

3- الحصول على مساعدة للتوقف عن التدخين

يرتبط التدخين أثناء الحمل بولادة الجنين الميت وغيرها من المشاكل الخطيرة مثل تقييد نمو الجنين والولادة المبكرة مما يؤثر على صحة الطفل طوال حياته. والإقلاع عن التدخين له فوائد كبيرة بالنسبة للنساء وأطفالهن، لذا يجب طلب المساعدة فورا إذا لم تملك الأم القدرة على القيام بذلك بمفردها.

4- حضور الفحوصات لمراقبة نمو الطفل

عندما لا ينمو الجنين بشكل جيد، فإن ذلك علامة قوية على المشاكل المحتملة بما في ذلك ولادته ميتا أو الوفاة في الأسابيع الأولى من الحياة، وكذلك الأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة. الكشف الجيد قبل الولادة، جنباً إلى جنب مع التعامل الحذر يحسن فرص ولادة الطفل الصحية.

5- تحسين توقيت الولادة

يزداد خطر ولادة جنين ميت مع تخطي النساء موعد ولادتهن بسبب ضعف وظيفة المشيمة. والنساء المعرضات لخطر أكبر يجب أن تتم مراقبتهن عن كثب بسبب مخاطر ولادة جنين ميت، وإذا لزم الأمر فيجب أن يلدن مبكرا وهذا يشمل النساء الأكبر من ٣٥ عامًا، والمدخنات، أو من يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، أو لديهن مرض السكري، أو من تعرضت لولادة جنين ميت سابقا.