دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في وقت إختارت العديد من الشركات مثل سامسونج وسوني وإل جي ونوكيا شهر فبراير للكشف عن هواتفها الرئيسية للعام 2019 قررت شركة هواوي الابتعاد عن هذه الضجة وتأخير موعد الكشف عن هواتفها الرائدة حتى نهاية مارس.

هواوي لم تعلن موعداً رسمياً حتى الآن ولم تقدم الدعوات ولكن تصريحات للشركة ظهرت من بولندا قالت فيها أنها ستكشف عن أحدث الهواتف من سلسلة P series نهاية شهر مارس القادم في مدينة باريس.

بالعودة للخلف قليلاً نجد ان هواوي كشفت عن سلسلة P20 في 27 مارس وهذا يعني ان الشركة ربما تريد مرور عام كامل قبل ان تكشف عن النسخة الجديدة من سلسلة P والتي تركز عادة على الشكل الجميل وتقديم مواصفات ومزايا قوية للكاميرا.

إلى جانب الهاتف قد تكشف هواوي عن الجيل الثالث من ساعة Huawei Watch وبالتأكيد هناك الكثير من الملحقات والاكسسوارت وربما نسخة من الهاتف تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

المصدر

التدوينة هواوي ستكشف عن هواتف P30 و P30 Pro في باريس نهاية مارس ظهرت أولاً على عالم التقنية.