سيجارة ألكترونية تنفجر في وجه صاحبها وتقتله !

دبي - بواسطة محمد فارس لطالما يحذر الخبراء والأطباء من التدخين بكل أنواعه، سواء تدخين السجائر العادية أو الإلكترونية. وبالرغم من ذلك يقبل الكثيرون على تدخين السجائر الإلكترونية، اعتقادا منهم أنها أقل ضررا لكن ما حدث قد يغير هذه الفكرة.. © picture-alliance/dpa Provided by Deutsche Welle

ربما يكون هذا الخبر غير سار لمحبي السيجارة الإلكترونية، فقد لقي شاب أمريكي مصرعه متأثرا بجراحه، بعد ن انفجرت سيجارة إلكترونية في وجهه. وليام براون، من ولاية تكساس الأمريكية، يبلغ من العمر 24 عاما، توفي بسبب اندفاع قطعة من السيجارة الإلكترونية إلى حنجرته ووصولها إلى الشريان السباتي. وبحسب موقع يو إس توداي الأمريكي، فقد تسبب ذلك في وفاته فور نقله إلى المستشفى، إثر تمزق الشريان السباتي.

ووفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، تم تسجيل 195 حادثة انفجار أو حريق شملت السجائر الإلكترونية في أمريكا.

وقد أفاد التقرير الصادر في يوليو 2017 أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن، وفق ما ذكره الموقع الإخباري. مع ذلك، في شهر مايو/آيار من العام الماضي، توفي رجل من ولاية فلوريدا، بعد انفجار السيجارة الإلكترونية التي كان يستعملها، مما أدى إلى حرق 80 بالمائة من جسمه.

ونصحت إدارة الغذاء والدواء مستخدمي السجائر الإلكترونية أو أقلام الـ VAPE، بعدم شحن الجهاز طوال الليل واستخدام الشاحن المخصص له فقط، بالإضافة إلى استبدال البطاريات في حالة تلفها على الفور.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "ويب دي إي" الألماني، نقلا عن تقرير صادر عن وكالة الحماية المدنية FEMA ، أنه تم تسجيل ما يقرب من 200 حالة انفجار وحريق بالسجائر الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد بين عامي 2009 و 2016. وأضاف المصدر أنه أصيب ما يقرب من 130 شخصًا بسبب السجائر الإلكترونية.

وقد وجدت دراسة حديثة من ولايتي فرجينيا وتكساس، أن الحوادث نادرة جدا، لكنها أكدت أن عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك بكثير. الدراسة تضمنت أكثر من 2000 حادث انفجار وحالات حروق وقعت في أمريكا في الفترة ما بين 2015 وحتى 2017، بحسب الموقع الإخبار الألماني.

س.إ

الكاتب: سارة إبراهيم