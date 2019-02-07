دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

تأكد اليوم بشكل شبه رسمي عزم شركة نوكيا على الكشف عن هاتف رائد يحمل 5 كاميرات من الخلف حيث تم تداول هذه الأخبار طوال الاشهر الماضية دون وجود تأكيدات رسمية من الشركة.

أحدث تسريب للصور الرسمية للهاتف يظهر وجود 5 عدسات للكاميرا بالخلف وإذا كنت تتسائل ماذا عن الدوائر المتبقية يسرني اخبارك ان هناك فتحة لمستشعر بالليزر و طبعاً فلاش LED.

تصميم الهاتف من الأمام يبدو مألوفاً او بالأصح محبط ولايقدم أي جديد ولكن الفكرة كلها ترتكز على تلك الكاميرات بالتعاون مع Zeiss فإذا استطاعت نوكيا تقدم كاميرات خارقة الجميع سينسى أمر الشاشة.

على كل حال التسريبات السابقة تقول ان الهاتف سيأتي بشاشة OLED بحجم 6 إنش وسيعمل بمعالج سناب دراغون 845 مع 8GB رام و 128GB ذاكرة تخزين.

لدينا الخمس كاميرات ولدينا ايضاً مستشعر بصمة داخل الشاشة ومن المتوقع ان يعمل الهاتف على بطارية بسعة 4150mAh وطبعاً سوف تستخدم نوكيا نظام اندرويد الخام كعادتها.

المصدر

التدوينة تسريب الصور الرسمية لهاتف نوكيا Nokia 9 PureView بخمس كاميرات ظهرت أولاً على عالم التقنية.