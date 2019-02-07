قبل الكشف الكامل عن هاتفها في كونغرس الهواتف العالمي في برشلونة نهاية الشهر، أكدت شركة إل جي الكورية أن هاتفها الرائد القادم سيكون بلا شك G8 ThinQ كما أكدت أنه سيحمل على غير العادة على كاميرا أمامية مع مستشعر ضوئي time-of-flight.
ويساعد المستشعر الجديد في الكاميرا الأمامية على قياس الأشعة تحت الحمراء الصادرة من الأجسام لتشكيل بنية خاصة وتحويلها لثلاثية الأبعاد، مما يسمح باستخدامها للتعرف على الوجه كواحدة من طرق الحماية وفتح القفل في الهواتف. كما أن الكاميرا ستكون قادرة على التقاط صور سيلفي أكثر وضوحًا مع أبعاد قوية، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في تطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.
وتطلق إل جي على المستشعر اسم Infineon’s REAL3 وهذه المرة الأولى التي ستستخدمه في هواتفها بشكل عام.
التدوينة إل جي تؤكد قدوم هاتفها G8 ThinQ مع كاميرا أمامية 3D لفتح القفل بالتعرف على الوجه ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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