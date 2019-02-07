دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Infineon’s REAL3 ToF LG G8 ThinQ

قبل الكشف الكامل عن هاتفها في كونغرس الهواتف العالمي في برشلونة نهاية الشهر، أكدت شركة إل جي الكورية أن هاتفها الرائد القادم سيكون بلا شك G8 ThinQ كما أكدت أنه سيحمل على غير العادة على كاميرا أمامية مع مستشعر ضوئي time-of-flight.

ويساعد المستشعر الجديد في الكاميرا الأمامية على قياس الأشعة تحت الحمراء الصادرة من الأجسام لتشكيل بنية خاصة وتحويلها لثلاثية الأبعاد، مما يسمح باستخدامها للتعرف على الوجه كواحدة من طرق الحماية وفتح القفل في الهواتف. كما أن الكاميرا ستكون قادرة على التقاط صور سيلفي أكثر وضوحًا مع أبعاد قوية، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في تطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وتطلق إل جي على المستشعر اسم Infineon’s REAL3 وهذه المرة الأولى التي ستستخدمه في هواتفها بشكل عام.

التدوينة إل جي تؤكد قدوم هاتفها G8 ThinQ مع كاميرا أمامية 3D لفتح القفل بالتعرف على الوجه ظهرت أولاً على عالم التقنية.