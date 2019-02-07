دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف P30 في شهر مارس ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة هواوي قبل نهاية شهر مارس المقبل مؤتمرها المنتظر للإعلان عن إصداراها المميز P30، حيث من المقرر أن يعقد المؤتمر في مدينة باريس.

تتخطى شركة هواوي الإعلان عن هاتفها المميز P30 في مؤتمر MWC الذي يعقد هذا الشهر، إلا أن الشركة تنظم حدث خاص في باريس للكشف الرسمي عن الهاتف.

وقد جاءت هذه الأخبار الجديد بموعد المؤتمر عبر تلميحات من شركة هواوي جاءت في مؤتمرها الإعلامي الذي عقد مؤخراً في بولندا، والذي كشفت فيه أيضاً عن تعيين 100 موظف في مقرها في بولندا، حيث تعد أحد الأسواق الهامة للعملاق الصيني والتي شاركت بحصة 33.4% من مبيعات الهواتف الذكية في بولندا خلال 2018، بشكل خاص مبيعات P20، وMate 20.

يذكر أن شركة هواوي كانت قد أعلنت رسمياً عن هاتف Huawei P20 في مؤتمر عقد في باريس في شهر مارس من العام الماضي، لذا تعد فرنسا أحد الأسواق المختارة أيضاً من الشركة لإطلاق الإصدارات الجديدة والمميزة من الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف P30 في شهر مارس ظهر على التقنية بلا حدود.