دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بعد إتاحتها لمستخدمي واتساب.. فيسبوك ماسنجر يوفر ميزة طال انتظارها

لعل واحدة من أبرز المشاكل التي تواجها في استخدامك تطبيق فيسبوك ماسنجر إرسالك رسالة إلى صديق ثم تجد أن ما أرسلته كان خطئًا ولكن لا يوجد خيارًا لحذفها.. الأمر الآن لم يصبح كذلك!

أول تعليق لـ فيسبوك على تحدي السنوات العشر alqiyady 1 أول تعليق لـ فيسبوك على تحدي السنوات العشر

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ونقلت صحف أمريكية، بيانًا عن شركة فيسبوك، تُشير عبره إلى تفعيلها خاصية إزالة الرسائل المرسلة عبر تطبيقها ماسنجر بالضغط على النص المطلوب حذفه طويلاً ثم الضغط على اختيار حذف الذي سيظهر لك.

فيسبوك تمنع مستخدميها من حذف تطبيقها بهذه الطريقة alqiyady 1 فيسبوك تمنع مستخدميها من حذف تطبيقها بهذه الطريقة

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وكانت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق التراسل الفوري، واتساب أيضًا قد أتاحت ذات الميزة العام الماضي لهذا التطبيق بعد العديد من المطالبات من المستخدمين.المزيد:

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