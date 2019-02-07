5 فوائد صحية ونفسية للطقس الممطر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press أمطار- صورة أرشيفية

أمطار رعدية وجو ملبد بالغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، قد تبدو حالة الطقس هذه مخيفة وتحمل كثير من الأمراض، ولكن المطر له مجموعة من الفوائد الصحية التي تهدئ العقل والجسد والروح، والتي قد تغير نظرة الشخص الذي لا يحب المطر تماما.

ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الفوائد الصحية والنفسية للمطر، بحب موقع "foot files" الصحي:

- الهواء أثناء المطر يكون أنظف وأعذب:

أظهرت دراسة لمعهد "ماساتشوستس" الأمريكي للتكنولوجيا، ونشرت في مجلة "Atmospheric Chemistry"، أن الهواء يكون نظيف جدا أثناء وبعد هطول الأمطار الغزيرة.

والسبب في ذلك أنه عندما تتساقط قطرات المطر عبر الغلاف الجوي، تجذب مئات الجسيمات من الملوثات مثل السخام والكبريتات والبكتيريا قبل أن تصل إلى الأرض.

- رائحة المطر لها تأثير مهدئ:

يوجد رائحة مميزة للمطر اسمها "Petrichor"، اكتشفها اثنان من العلماء الاستراليين في الستينيات، وتلك الرائحة، بحسب موقع "لايف ساينس"، هي خليط من المواد الكيميائية التي تطلقها البكتيريا التي تعيش في التربة، والزيوت التي تطلقها النباتات أثناء فترات الجفاف، ولها تأثير فعال لتهدئة الإنسان.

- الرطوبة جيدة للبشرة والصحة:

المستويات العالية من الرطوبة في الهواء التي تكون بعد وأثناء المطر، تساعد على الحفاظ على البشرة نضرة وشابة، ويعتقد بعض الباحثين أنه عندما تزيد مستويات الرطوبة عن 43%، فإن ما يقرب من 3/4 جزيئات الفيروسات الموجودة في الهواء تموت.

- يحسن الحالة النفسية والمزاجية:

السير تحت المطر غالباً ما يساعد على تدريب العقل على التخلي عن السيطرة والذهاب للحياة، والطبيعة المؤقتة للمطر يمكن أن تساعد البعض في التعامل مع الخسائر الشخصية واللحظات السيئة، تمامًا كما هو حال المطر، كل شيء له لحظة وسيمر في النهاية.

- بذل مجهود خلال الطقس الممطر يحرق سعرات حرارية أكثر:

ونشر باحثون يابانيون مقالة في المجلة الدولية للطب الرياضي أثبتت أن الشخص الذي يقوم بنشاط بدني في الطقس البارد والممطر يحرق فعليًا سعرات حرارية ودهون أكثر مما يفعل نفس النشاط في الطقس المعتدل.