«الأرصاد» تحذر من السيول على هذه المناطق غدًا

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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من عدم استقرار الأحوال الجوية في بيان لها منذ الأحد الماضي.

وأوضح خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، أن الأمطار ستسقط غدًا على الوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وقد تصل إلى حد السيول.

وأضاف أن الأمطار ستسقط على القاهرة غدًا بعد 12 ظهرًا، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستثبت على معدلاتها الطبيعية من 19 لـ20 درجة.

وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس، وعدم الانخداع بدفء الأجواء، وعدم تخفيف سرعة السيارات.