شكرا لقرائتكم خبر عن القدس حاضرة فى فعاليات القمة الأفريقية.. وافتتاح معرضها ببهو الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت مدينة القدس بقوة فى فعاليات الدورة الثانية والثلاثين للقمة الافريقية العادية المنعقدة حاليا بمقر المفوضية بأديس أبابا، فى رسالة تضامن أفريقى واضحة مع القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطينى باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونظم مجلس السفراء العرب بأديس أبابا بالتعاون مع المفوضية الأفريقية معرضا كبيرا حول "القدس عاصمة الثقافة الإسلامية" فى بهو مفوضية الاتحاد الأفريقى، وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية.

وافتتح المعرض وزير خارجية السودان محمد الدخيرى بحضور سفراء الدول العربية المعتمدين فى أديس أبابا.

ويحاكى المعرض مسيرة نضال المدينة المقدسة عبر الزمان من خلال مجموعة كبيرة من الصور التى تُبرز المعالم الإسلامية والمسيحية والتاريخية والحضارية فى المدينة المقدسة ومن بينها قلعة القدس والمسجد الاقصى الشريف وقبة الصخرة ومقام النبى داوود والقدس القديمة والقدس ما قبل عام ١٩٤٨ والكنائس العريقة.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من جانب وزراء الخارجية الأفارقة والوفود الرسمية والإعلاميين والصحفيين من مختلف الجنسيات.

وكان المؤتمر الإسلامى لوزراء الثقافة اعتمد مؤخرا فى ختام أعمال دورته الاستثنائية بالعاصمة البحرينية المنامة، مدينة القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية، كما تبنى المؤتمر وثيقة مشروع برنامج عمل بشأن تعزيز الدعم الإسلامى والدولى للحفاظ على التراث الحضارى والثقافى فى القدس المحتلة.