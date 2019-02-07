شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع ينشر مقتطفات من وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع مقتطفات من وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة فى دولة الإمارات بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

ونقل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس، عن وثيقة الأخوة الإنسانية "باسمِ النفسِ البَشَريَّةِ الطَّاهِرةِ التي حَرَّمَ اللهُ إزهاقَها، وأخبَرَ أنَّه مَن جَنَى على نَفْسٍ واحدةٍ فكأنَّه جَنَى على البَشَريَّةِ جَمْعاءَ، ومَنْ أَحْيَا نَفْسًا واحدةً فكَأنَّما أَحْيَا الناسَ جميعًا".

واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية وثيقة الأخوة الإنسانية بمثابة إعلان مشترك عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من يحملون في قلوبهم إيمانا بالله وإيمانا بالأخوة الإنسانية أن يتوحدوا ويعملوا معاً.

كان "جعجع" قد أكد أن كل شعوب المنطقة مسلمين ومسيحيين مدينون بالشكر العميق للقيادة والشعب الإماراتي على استضافتهم هذا الحدث العظيم، فالمسلمون مدينون للامارات بالشكر لأنها أظهرت الوجه الحقيقي للإسلام، والمسيحييون مدينون لها بالشكر لأن القيادة الإماراتية أكدت المؤكد وهو أن المسيحيين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من حاضر هذه المنطقة وتاريخها ومستقبلها.