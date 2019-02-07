شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توقع مذكرات تفاهم فى لندن لدعم تطوير قطاع الترفيه بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس مذكرات تفاهم واتفاقات فى لندن لدعم تطوير قطاع الترفيه بالمملكة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

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