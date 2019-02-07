الحكومة التونسية واتحاد الشغل يتفقان على زيادة أجور 670 ألف موظف عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الخميس إن الحكومة التونسية واتحاد الشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام. يأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر والخلاف بين الطرفين مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوى.

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