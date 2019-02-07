حرب على الأبواب... أمن الدولة في السعودية يصدر تحذيرا مهما

وخلال محاضرة ألقاها في تبوك، حذر "المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية اللواء بسام عطية، من مخاطر نقل الشائعات وتداولها، واصفا إياها بأنها مهددة للفرد والمجتمع"، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

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وانتقد المتحدث باسم أمن الدولة، ما وصفه بـ"العبث الأيديولوجي من خلال الأفكار والفلسفات وسباق التسلح العالمي الموجود حاليا الذي يعطي إيحاءات بأن العالم على أبواب حرب عالمية ثالثة"، ورأى أن ذلك يشير إلى وجود علاقة طردية "مع المواثيق والمشاريع الليبرالية والتغريبية والعصرانية والتنويرية والعلمانية".

وطالب في هذا السياق "بتعزيز الوسطية البعيدة عن التطرف والإرهاب، وتشتيت الأفكار خلف أمور ضبابية لها أهدافها وأجندتها الخاصة"، مؤكدا أن "الإعلام شريك مهم، كونه ينقل الصورة التوعوية الفعالة ما يسهم في سير الأمور بصورة صحيحة".

وحدد المتحدث الأمني السعودي، 8 تهديدات للأمن الوطني في بلاده، استعرض منها محور التجمع السكاني، مبينا "طرق اكتشاف التهديدات وطرق معالجتها، وتغيير فكر قادتها من خلال عدة محاور، منها التثقيف والتوعية والتعامل الإنساني". كما حدد ما وصفه بـ"أنواع المسارات التي تستهدف الأمن الوطني وكيفية معالجتها والنهوض بالقيم إلى معدلات تتواكب مع بناء إنسان منتج وبناء".