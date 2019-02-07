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وخلال محاضرة ألقاها في تبوك، حذر "المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية اللواء بسام عطية، من مخاطر نقل الشائعات وتداولها، واصفا إياها بأنها مهددة للفرد والمجتمع"، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
© AP Photo / Hassan Ammar
وطالب في هذا السياق "بتعزيز الوسطية البعيدة عن التطرف والإرهاب، وتشتيت الأفكار خلف أمور ضبابية لها أهدافها وأجندتها الخاصة"، مؤكدا أن "الإعلام شريك مهم، كونه ينقل الصورة التوعوية الفعالة ما يسهم في سير الأمور بصورة صحيحة".
وحدد المتحدث الأمني السعودي، 8 تهديدات للأمن الوطني في بلاده، استعرض منها محور التجمع السكاني، مبينا "طرق اكتشاف التهديدات وطرق معالجتها، وتغيير فكر قادتها من خلال عدة محاور، منها التثقيف والتوعية والتعامل الإنساني". كما حدد ما وصفه بـ"أنواع المسارات التي تستهدف الأمن الوطني وكيفية معالجتها والنهوض بالقيم إلى معدلات تتواكب مع بناء إنسان منتج وبناء".
كانت هذه تفاصيل خبر حرب على الأبواب... أمن الدولة في السعودية يصدر تحذيرا مهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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