رئيس الوزراء الإيطالي من بيروت: ملتزمون بمهمة حفظ السلام

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

بيروت — سبوتنيك. وقال كونتي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني سعد الحريري في بيروت: "مستعدون لدعم الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية من خلال شركاتنا".

وأضاف: "نؤكد التزامنا في لبنان في ما يتعلق بمهمة حفظ السلام ضمن الأمم المتحدة"، متمنياً أن يكون "الحوار هو الطريق الوحيد لتخفيف التوتر بين لبنان وإسرائيل".

وأكد على وقوف إيطاليا الدائم إلى جانب لبنان لمساعدته في ملف النازحين.