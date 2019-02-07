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© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وأضاف: "نؤكد التزامنا في لبنان في ما يتعلق بمهمة حفظ السلام ضمن الأمم المتحدة"، متمنياً أن يكون "الحوار هو الطريق الوحيد لتخفيف التوتر بين لبنان وإسرائيل".
وأكد على وقوف إيطاليا الدائم إلى جانب لبنان لمساعدته في ملف النازحين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإيطالي من بيروت: ملتزمون بمهمة حفظ السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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