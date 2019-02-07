ريابكوف: استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا أصبح في متناول اليد

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© REUTERS / Omar Sanadiki
وبشأن العقوبات الأمريكية ضد ايران وسوريا، اعتبرها نائب وزير الخارجية الروسي، ارهاب اقتصادي، مضيفا أنه سيتم تحسين طرق تقليل آثار القيود الأمريكية.
وقال ريابكوف: "هناك طرق لتقليل آثار العقوبات الأمريكية، وسيتم تحسينها. هناك شركاء بديلين وهذا بحاجة لتعزيز. أنا متأكد من أنه فيما يخص سوريا، فإن العلاقات الروسية السورية سوف تتقدم، ولن تتمكن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى إعاقة ذلك. وحقيقة أن هذه العقوبات هي إرهاب اقتصادي".
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