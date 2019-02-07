الحريري: الحكومة اللبنانية ملتزمة بالقرار 1701 وسياسة النأي بالنفس

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© AFP 2018 / ANWAR AMRO
وبشأن الحكومة اللبنانية أضاف الحريري، قائلا: "الحكومة اللبنانية ملتزمة بالقرار 1701 وسياسة النأي بالنفس باعتبارهما ركيزتان للاستقرار".
كما دعا الحريري الحكومة الإيطالية إلى ضخ استثمارات في بلاده، قائلا: "لبنان دخل مرحلة عمل منتجة فيها الكثير من الفرص الاستثمارية".
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