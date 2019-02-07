شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل العاصمة المقدسة.. تشكيل لجنة لتصبح بين الأجمل محلياً وعالمياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

شكّل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص لجنة برئاسته، تختص بالعمل على تجميل العاصمة المقدسة، وتحديد عناصر تجميل مدينة مكة والأولويات المطلوبة لذلك، بهدف جعلها الأجمل محلياً وعالمياً.

وستعمل اللجنة، التي تقرر أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة كل شهر أو عند الحاجة، على إيجاد آلية لتحديد مواقع المشاريع وتنفيذ جداريات ومجسمات جمالية بمواقع متفرقة، ووضع الإجراءات اللازمة لإقامة مسابقة لتجميل مكة المكرمة وتحديد آلياتها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وكيل الأمين العام للمشاريع المكلف المهندس زهير عبدالرحمن سقاط، ومدير عام شؤون البلديات المهندس غازي عبدالخالق الحربي، ومدير عام الدراسات والتصاميم المهندس هاني هاشم الناصري.

كما تضم مستشار أمين عام العاصمة المقدسة المهندس ياسر مرضي الغامدي، ووكيل الأمين للتعمير المهندس خالد فدا، ومدير إدارة التجميل والأنسنة المهندس رائد مؤمنة، ومدير إدارة المرافق البلدية المهندس سلمان الشريف.