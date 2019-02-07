انت الان تتابع الاحتلال يفرض غرامات مالية باهظة على أسرى أطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يناير الماضي أحكاما بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين القاصرين القابعين في معتقل «عوفر»، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 60 ألف شيكل، أي قرابة 16 ألفا و500 دولار، «الدولار يعادل 3.6 شيكل»، إذ أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، أنه خلال الشهر الماضي تم إدخال 57 أسيرًا طفلًا إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل «عوفر»، 39 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرقات، و2 تم اعتقالهما على الحواجز العسكرية، وأسير واحد لعدم حيازته تصريحا، و5 فتية بعد استدعائهم.

وسجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال، الذين تم اعتقالهم خلال الشهر الماضي، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و17 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية. وأشارت الهيئة، في تقريرها، إلى أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 28 أسيرًا، لافتة إلى