انت الان تتابع أدوية إيران.. سر قلق واشنطن من إسناد الصحة لحزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مخاوف من التفاف إيران على العقوبات الأمريكية باتباع حزب الله طرقا غير شرعية من خلال التهريب عبر البر لإدخال الدواء الإيراني إلى الأسواق اللبنانية

يبدو أن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري جاءت لتؤمن مصالح حزب الله الاستراتيجية، إذ بات يستحوذ مع حلفائه على 18 حقيبة وزارية، تولى منها الحزب ثلاث وزارات أبرزها وزارة الصحة العامة، التي تعد موازنتها رابع أكبر موازنة للوزارات، إضافة إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة دولة. وصول حزب الله إلى وزارة الصحة جاء بعد الكثير من المساعي للفوز بتلك الحقيبة الوزارية، فقد أكد قادة الحزب قبل الإعلان عن التشكيل الجديد، لسفراء ودبلوماسيين التقوهم، أنهم يريدون حقيبة الصحة لأحد وزرائهم.

وسرعان ما أبدت واشنطن قلقها حيال إسناد وزارة الصحة إلى حزب الله، المصنف على لائحة الإرهاب، وتخشى من استفادة المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة له من موارد وزارة الصحة، مع وجود وزير على رأسها "صديق للحزب وإن كان غير منتمٍ تنظيميا". ولم يقتصر الأمر على قلق واشنطن، إذ انتشرت تحذيرات خارجية من تداعيات

وسرعان ما أبدت واشنطن قلقها حيال إسناد وزارة الصحة إلى حزب الله، المصنف على لائحة الإرهاب، وتخشى من استفادة المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة له من موارد وزارة الصحة، مع وجود وزير على رأسها "صديق للحزب وإن كان غير منتمٍ تنظيميا".

ولم يقتصر الأمر على قلق واشنطن، إذ انتشرت تحذيرات خارجية من تداعيات سيطرة "حزب الله" على الحكومة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إيران تمتلك عددًا كبيرًا من الوكلاء، وحزب الله أحدهم"، مضيفا أن "حزب الله يسيطر فعلًا على الحكومة اللبنانية، وهذا يعني أن إيران تسيطر على حكومة لبنان".

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سوق لأدوية إيران

وبعد سيطرة حزب الله على وزارة الصحة، انتشرت مخاوف من سيطرة إيران على سوق الدواء في لبنان عبر ميليشيا هذا الحزب بأسعار مخفضة من خلال إنشاء مؤسسة خاصة.

وأشارت مصادر إلى أن واحدة من الخطوات التي يمكن للحزب أن يقوم بها في وزارة الصحة هي تسهيل وتشريع بيع الأدوية المصنعة في إيران بالسوق اللبنانية، وهذا يسمح بتسويقها في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

الفريق المتخوف من انتشار أدوية إيران في أسواق لبنان سيقود إلى خفض أسعار بعض الأدوية مقارنة بالأسعار الحالية، بما يمكن أن يؤثر في استثمار أرباح بعض شركات الأدوية العاملة في لبنان في الأبحاث التي تمولها منها، وبالتالي على الإنتاج اللبناني للأدوية، وفقا لـ"بغداد بوست".



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إلا أن جميل جبق وزير الصحة، أكد في مقابلات تليفزيونية التزامه بكل القوانين التي تحكم عمل الوزارة، خصوصا لجهة استيراد الأدوية الإيرانية التي شملتها العقوبات.

أمر صعب

في المقابل، ترى مصادر مصرفية لبنانية، أن بيع الدواء الإيراني في لبنان أمر صعب انطلاقا من عدم قدرة القطاع المصرفي اللبناني على إنشاء مؤسسة خاصة كهذه، كما فعل الأوروبيون، خصوصا أن الاقتصاد اللبناني "مدولر" بمعنى إجراء العمليات بالدولار فأي "قرش" تدفعه الجهات المصرفية اللبنانية يخضع لمراقبة وزارة الخزانة الأمريكية".

إلا أنها أبدت في المقابل تخوفها من الالتفاف على العقوبات عبر اتباع الحزب طرقا غير شرعية "التهريب عبر البر" لإدخال الدواء الإيراني إلى لبنان".

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نقيب مستوردي الأدوية في لبنان أرمان فارس، أوضح أن لبنان لا يستورد في الأساس الدواء من إيران حتى قبل فرض العقوبات عليها، كما أن الاستيراد في لبنان خاضع لقوانين شفَّافة وخطّية تشمل أسس تسجيل الأدوية وتسعيرها، بحسب "العربية نت".

ما يزيد من مخاوف اللبنانيين هو أن حزب الله كان قادرًا على فرض ما يريده دون امتلاكه أغلبية نيابية ولا وزارية، فكيف سيكون الحال الآن؟

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في الوقت الذي تُدرك فيه واشنطن مسبقا أن حزب الله سيكون له وجود في الحكومة، باعتبار أنه مكون حاضر في هذا البلد لا يُمكن تجاوزه في حكومة وحدة وطنية، إلا أنها تدعم الجهود الآيلة إلى "ضبط إيقاعه" لمنعه من السيطرة على لبنان.