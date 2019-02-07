زراعة أول يد روبوتية تتيح الشعور باللمس لامرأة

وفّر باحثون بريطانيون لامرأة سويدية مبتورة اليد أول يد روبوتية تتيح لها اللمس والشعور، حيث يتم التحكم في أطراف اليد بواسطة أقطاب كهربائية متصلة بالأعصاب والعضلات في الجذع، وفقا للعين الإخبارية.
وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، ذكر الباحثون المشاركون في المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي أن الطرف الذي يعمل بالبطارية يمكن أن يكون متاحا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية للمملكة المتحدة (NHS) في غضون بضع سنوات.
ويتم تفعيل اليد الروبوتية عن طريق مرور إشارات الأحاسيس اللمسية إلى الأعصاب، لتسمح للجسم التحكم باليد الروبوتية والقيام بحركات مشابهة لليد الحقيقية.
وقال الدكتور لوكا سيتي، من جامعة إسيكس: "يتعلم مبتورو الأطراف حاليا كيفية التحكم في اليد الروبوتية عبر استخدام التكنولوجيا الافتراضية"، موضحاً أن اليد الروبوتية ليست جيدة مثل نظيرتها الحقيقية، لكنها جيدة بما فيه الكفاية لتُمكن الناس من ممارسة حياتهم اليومية.
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