قائمة جديدة من الإيموجي

ينتظر عشاق استخدام الرموز التعبيرية الإيموجي، emojis خلال العام الجاري العديد من التعديلات والإضافات الجديدة بشكل يجلعها أكثر تنوعاً على الإطلاق، حيث تشمل بعض أيقونات الحيوانات الجديدة والأدوات، إضافة إلى الخضراوات والفواكه والوجوه التعبيرية الطريفة، وفقا للعين الإخبارية.

وحسب موقع me.mashable.com فإن العمل على قائمة الإيموجي "emojis" الجديدة التي يصل عددها إلى 230 رمزا تعبيرياً جديداً انتهى بالفعل، ولكنها ستكون جاهزة للاستخدام بشكل فعلي في أبريل/نيسان المقبل، على أنظمة تشغيل الهواتف المختلفة.

وتتنوع رموز قائمة الإيموجي "emojis" الجديدة بين إضافة حيوانات جديدة مثل حيوان الكسلان الطريف وثعالب المياه وطيور الفلامنجو وحيوان الظربان وقرد إنسان الغاب بجانب بعض الإضافات في رموز الطعام الزبد والبصل والثوم وعلب العصير الكرتونية.

كما تمت مراعاة إضافة بعض رموز الإيموجي emojis الجديدة والخاصة بمجتمع الصم والبكم والمكفوفين وأصحاب الهمم للمرة الأولى، وستحتوي قائمة 2019 المنتظرة للإيموجي emojis على رموز لأشخاص يستخدمون كراسي متحركة وأطرافا صناعية، بالإضافة إلى ظهور كلاب مساعدة المكفوفين بجانب رمز تعبيري عن "إنسان أصم" والأشكال المربعة والدائرية والقلوب بألوانها الجديدة.

وستحتوي القائمة أيضا على إيموجي "emojis" تعكس تنوع الثقافات البشرية، حيث ستتواجد رموز بعض الأكلات ومن بينها الفلافل العربية، كما سيتواجد لباس الساري الهندي الشهير والمعابد الهندوسية والمصابيح القديمة التي تعتمد على الشمع وكوب شراب المته المشهور في المغرب العربي وأمريكا اللاتينية.