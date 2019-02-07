تفاصيل حبس 4 عصابات هجرة غير شرعية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قرارًا بحبس 22 متهمًا، اليوم، عقب تحقيقات مطولة تمت في وقائع جرائم هجرة غير شرعية.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن نيابة الأموال العامة أجرت التحقيقات فيما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية في واقعة ضبط 4 عصابات إجرامية منظمة تعمل على استقطاب الشباب للزج بهم في وقائع هجرة غير شرعية، وأقر المجني عليهم فيها بقيام المتهمين باستقطاب الشباب من الجنسين ممن يرغبون في السفر إلى دول أوروبا وأمريكا وكندا، وتدبير انتقالهم إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية عبر استخدام محررات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لجهات رسمية ومؤسسات بنكية عامة، ثم استخدامهم للعمل في أمور غير شرعية أو منافية للآداب في الدول التي يتم تهريبهم إليها، بما قد ينتهي إلى تعرضهم لموجة إجرءت جنائية قاسية كون وجودهم بتلك البلاد قائم على مستندات مزورة فضلًا عما يتعرض له المجني عليهم من مخاطر الوقوع في براثن الجماعات الإجرامية التي تهدف إلى استغلالهم.

وأشار البيان إلى اعتراف عددا من المتهمين تفصيلًا بما نسب إليهم من وقائع كما كشفوا عن وقائع أخرى مماثلة، تم تكليف جهات البحث بالتحري عنها.

كانت النيابة بدأت التحقيق مع المتهمين، مساء أول أمس، بعد القبض عليهم بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية، واستمر التحقيق عدة ساعات حتى صدر قرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات على أن تواصل التحقيق مع باقي المتهمين والوقائع التي تتضمنها القضية.