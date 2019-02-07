"العاديات" تنضم إلى أسراب طائرات القوات الجوية القطرية

وخلال تدشينه أول طائرة من هذا النوع، أطلق العطية، اسما مستلهما من القرآن الكريم هو "العاديات" على سرب بلاده لمقاتلات رافال الفرنسية، وذلك وفقا لـ"وكالة الأنباء القطرية".

ووردت الآية القرآنية "وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا"، في مستهل سورة العاديات، وتقول كتب التفسير واللغة أنها تعني "الخيل التي تعدو وهي تحمحم".

وكانت فرنسا سلمت، أمس الأربعاء، في مدينة ميرينياك، الطائرة الأولى من عقد بين البلدين لشراء 24 طائرة رافال، وقع في مايو/ أيار 2015. وحضر حفل التسليم نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، والرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران إريك ترابيي.