وبهذا الخصوص نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة دخول وزيرة الداخلية الجديدة ريا الحسن إلى مبنى الوزارة لتسلم منصبها الجديد من الوزير السابق نهاد المشنوق. وأرفق الحريري مقطع الفيديو بعبارة "فخور بهذه اللحظة". يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هو أول رئيس حكومة عربي يقوم بتعيين وزيرة للداخلية، معتبرا أن الخطوة تمثل دفعا كبيرا لقدرات وإمكانيات المرأة اللبنانية وقدرتها على قيادة أصعب المهمات في الدولة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... الحريري يعبر عن فخره بهذه اللحظة التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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