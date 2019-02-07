خطوة من محمد بن سلمان لخلق فرص استثمارية عالمية

ووفقا لصحيفة "المدينة"، تناولت ورشة العمل نظرة على صناعة السياحة على مستوى العالم بما في ذلك تحليل وشرح لتوقعات النمو في القطاعات السياحية، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودور القطاع السياحي في خلق الفرص الاستثمارية.

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وارتكزت ورشة العمل التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ثلاثة محاور أساسية تضمنت لمحة عامة عن صناعة السياحة عالميا ومحليا، بجانب استعراض طموح القطاع السياحي في المملكة، والشركاء المعنيين في التنفيذ.

وتضمنت ورشة العمل تحليلا للفرص الوطنية في قطاع السياحة بما في ذلك تعزيز مكانة المملكة عالميا في هذا القطاع.

واشتملت الورشة على مقومات القطاع السياحي الناجح، بالإضافة إلى تشخيص الفرص والإمكانات في السياحة الوطنية، بجانب تحليل للحوكمة واستراتيجية القطاع والتشريعات والمعايير ورفع الوعي السياحي.