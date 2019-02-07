شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممي: ثلث أطفال العالم معرضون للخطر بسبب الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من أنه على الرغم من الفرص والفوائد العديدة التي تتيحها إمكانية الوصول الرقمية لهؤلاء الأطفال، إلا أن الإنترنت يعرضهم أيضا لطائفة من المخاطر والأضرار، بما في ذلك محتويات الوصول إلى أشياء مؤذية، والاستغلال الجنسي والإساءات الجنسية، والتنمّر الإلكتروني، وإساءة استخدام معلوماتهم الشخصية.

وفي المملكة لا تزال تسجل معدلات استخدام الأطفال للإنترنت والتقنية تزايداً مطرداً، في وقت تخشى الأسر من انعكاسات استخدام أطفالهم المتزايد للإنترنت، مع ضعف فاعلية أساليب الرقابة والتقنين العائلي أمام تطور التقنيات الجديدة.

جاء ذلك تعقيبا على تقرير لليونيسف، في «يوم الإنترنت الآمن» الذي صدر أمس (الأربعاء) وأكد أن ثلث أطفال العالم يستخدمون الانترنت وأن أكثر من 175 ألف طفل يستخدمون شبكة الإنترنت للمرة الأولى في كل يوم يمر، أي بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء من واقع المسح الاجتماعي للسكان لنفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد للعام 2018، فإن 92.51% من الأسر السعودية تستخدم الإنترنت بشكل مباشر، ما جعل استخدام 23.44% من الأطفال، التي تراوح أعمارهم بين الـ5 و9 أعوام للإنترنت أمراً متوقعاً، في حين يستخدم 48.45% من الأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين الـ10 و14 عاماً الإنترنت بشكل يومي، و89.13% من الأطفال المراهقين (15 إلى 19 عاماً).

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن 93.19% من الأطفال مستخدمي الإنترنت هم من الطلاب.وفيما تزداد مخاوف بعض الأهالي من انعكاسات استخدام أطفالهم للإنترنت وعدم فاعلية أساليب الرقابة الأسرية، ترفض الأخصائية النفسية نوال الزهراني فكرة منع الأطفال من استخدام الإنترنت، مشيرة إلى أن التقنية أضحت «لغة العصر».