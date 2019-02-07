شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: استجابة برنامج «التوائم» لمناشدة «سيامي صنعاء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف رئيس الفريق الطبي للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، استجابة البرنامج للمناشدة بإجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني من صنعاء، عقب اطلاعه على التقارير الأولية لهما من مستشفى الثورة.

وتبين أن التوأم ذكران يشتركان بجسد واحد وطرفين علويين وآخرين سفليين ولهما رأسان منفصلان ولكل منهما عمود فقري مقارب للآخر وقد يكون هناك اشتراك في أسفل العمود الفقري.

كما أن التوأم يخضعان للتنفس الاصطناعي وعادة في مثل هذه الحالات يكون هناك عيوب خلقية كبيرة في القلب والرئة واحتمال اشتراك في القلبين.