بومبيو يفاجئ السعودية بشأن "قتلة خاشقجي" ويتجاهل سؤالا عن ابن سلمان

ونقل وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، عن الرئيس دونالد ترامب، قوله إن الحقائق حيال جريمة خاشقجي "ما زالت تتكشف لنا، وتطول متورطين آخرين".

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وأضاف بومبيو، خلال مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية: إن "أمريكا ستواصل محاسبة جميع المسؤولين عن اغتيال خاشقجي"، معتبرا أن ذلك "التزام عميق يتسق مع مبادئنا".

وتجاهل بومبيو سؤالا وجهته المذيعة حول سبب بقاء السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، الذي تواصل مع خاشقجي وطلب منه الذهاب إلى إسطنبول.

يأتي ذلك، بعد أيام من توجيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع "TRT" التركية، اتهاما بالكذب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير خارجية المملكة السابق عادل الجبير.

وقال: "لا أستطيع فهم صمت الولايات المتحدة حيال هذا الأمر، لقد استمعت المخابرات المركزية الأمريكية لتسجيلات الجريمة، وشرحت رئيسة الجهاز، جينا هاسبل، تفاصيلها في الكونغرس".

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.