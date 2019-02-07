التعليم تصدر تعميما بشأن حماية #الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مصادر مطلعة، عن صدور تعميم جديد من وزارة التعليم، يتعلق باحتياطات الأمن والسلامة بالمدارس، وكيفية حماية الأرواح والممتلكات.
ووفقًا للتعميم؛ فقد شددت الوزارة على ضرورة تمكين الطلاب من انتظار أولياء أمورهم داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، مع تفعيل الإشراف والمناوبة.
وتضمن التعميم إبلاغ الجهات المختصة عن الباعة الجائلين الموجودين في محيط المدرسة، وعدم إغلاق مخارج الطوارئ وتركها مفتوحة طيلة اليوم الدراسي، والتأكد من سلامتها، وتحميل قائد وقائدة المدرسة مسؤولية حدوث أي مكروه في حالة إغلاقها.
ونص التعميم على إزالة المراوح من على الأسقف، وفصل التيار الكهربائي الخاص بها وتغليفه بطريقة آمنة.
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