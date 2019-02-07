البرازيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد إلى 150 قتيلًا

صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو جنوب شرقي البرازيل إلى 150 قتيلًا و182 مفقودًا.

وأوضحت سلطات الإطفاء في ولاية ميناس جيرايس أنه في اليوم الثالث عشر من عمليات البحث، تم التعرف على هويات 134 من القتلى الـ 150.

وإضافة الى الخسائر البشرية، ثمة شكوك في وقوع أضرار بيئية بسبب تلوث مجرى نهر باراوبيبا الذي تلونت مياهه بالبني.

وكانت آخر حصيلة وصلت إليها السلطات البرازيلية أفادت بمقتل 115 شخصًا، وفقدان 248.