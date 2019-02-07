شكرا لقرائتكم خبر عن «سوني» تطلق سماعة زجاجية لاسلكية بقدرات رائعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تطلق شركة سوني سماعتها الزجاجية LSPX-S2، بتقنية البلوتوث في الأسواق بدءاً من مايو المقبل، وأكدت الشركة اليابانية أنها أجرت تحسينات تقنية وتصميمية على سماعتها الجديدة مقارنة مع الموديل السابق.

وأشارت سوني إلى أن السماعة LSPX-S2 الجديدة تأتي بوزن 1.1 كيلوغرام وأبعاد 277 x 90 ملم، وتشتمل السماعة على أسطوانة زجاجية ومكبر صوت 35 مم وبقدرة 11 وات، ويعمل المشع السلبي على توفير النغمات العميقة، ويمكن ضبط الإضاءة بسماعة سوني LSPX-S2 على 32 درجة مختلفة، كما يمكن الاستفادة من وضعي ضوء الشموع بالسماعة الزجاجية الجديدة من أجل تناول العشاء في أجواء رومانسية حالمة.

وإلى جانب تقنية البلوتوث تعمل سماعة سوني LSPX-S2 الجديدة عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية وتقنية اتصالات المجال القريب NFC وتقنية DLNA وخدمة سبوتيفاي Connect، كما تتيح ووظيفة Push & Play تشغيل الموسيقى عن طريق خدمة سبوتيفاي بمجرد الضغط على الزر المعني، وعندئذ لا يحتاج الأمر لهاتف ذكي لتشغيل الموسيقى.

وبالإضافة إلى ذلك تشتمل سماعة سوني الجديد على وظيفة Multi Room، والتي تتيح حسب الرغبة إمكانية توصيل ما يصل إلى عشرة أجهزة سوني مع السماعة الزجاجية LSPX-S2 الجديدة عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية، كما يوفر تطبيق سوني Music Center، المتوافر لهواتف أندرويد وهواتف آي فون، إمكانية التحكم في شدة الإضاءة وتشغيل الموسيقى وضبط وظيفة الإيقاف التلقائي وميقاتي النوم Sleep Timer، وتمتد فترة تشغيل البطارية سوني LSPX-S2 إلى ما يصل إلى 8 ساعات.