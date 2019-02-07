الان تتابع تركي آل الشيخ: مسابقة الثيران مجرد استعراض وليس فيها دماء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن مسابقة الثيران هي فقط استعراض ركوب للثيران وليس فيه أي دماء.

وقال في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر” : لا … سباق واستعراض ركوب الثيران وسنراعي فيه حقوق الحيوان … سيد الخلق وصانا بالرفق.

من الجدير ذكره أن رئيس هيئة الترفيه كان وقد أصدر قرارا بشأن مسابقة الركض مع الثيران الأولى في المملكة العربية السعودية.

وأعلن آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن عدم إقامة فعاليات جري الثيران في قرية شقراء التاريخية، وذلك نزولا على رغبة أهل شقراء.

وقال في تغريدة: أهل شقراء الغاليين.. وصلني رسايل كثيرة برغبتكم عدم إقامة الفعالية داخل المدينة القديمة.. ورضاكم هدفنا”.وأضاف: لذلك قررنا نقلها لمكان مفتوح في أحد الطرق السريعة.. غاليين والطلب رخيص.